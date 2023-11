André Villas-Boas partilhou uma sentida mensagem nas redes sociais para assinalar o 20.º aniversário do Estádio do Dragão.

O antigo treinador e potencial candidato presencial fez acompanhar o texto por uma fotografia tirada da Torre das Antas, ainda antes da demolição do Estádio das Antas, com os quatro títulos que conquistou como técnico portista na temporada 2010/11: Liga Europa, Liga Portuguesa, Taça de Portugal e Supertaça Cândido de Oliveira.

Estádio do Dragão: 20 anos, 20 momentos

Eis a mensagem completa de André Villas-Boas:

«20 Anos de Estádio do Dragão significa para tantos Portistas o assalto à memória de grandes e vitoriosas noites de Azul e Branco.

É difícil enquadrar no tempo passado um Estádio tão bem construído e virado para a modernidade e futuro como, o é, o nosso Estádio do Dragão.

Descer as colinas de Gaia entrando no Porto pelo Freixo, eis-nos perante a sua imponente presença! Marco de força, de carisma e mística Portista! É impossível ficar indiferente ao mesmo.

Torna-se difícil para mim escolher um momento específico da sua grandiosa história. Todas as emoções lá vividas tocam-nos no que é mais profundo e visceral. Uma relação feita de amor, de esperança, de alegrias e o espaço que hoje identificamos como Casa, como nosso, com todo o calor humano que ali transborda. Nessa Casa temos um sentido de rigor e de exigência que traça o que nós somos.

Somos Porto! Somos coragem, determinação, paixão e cultura de vitória!

Estádio do Dragão, curvo-me perante a tua grandeza. Obrigado por tanto!»