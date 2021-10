[artigo atualizado]

O Sporting decidiu retirar a referência a Vítor Damas da camisola vintage que lançou recentemente, depois das queixas da filha do antigo guarda-redes.

Quando anunciou o novo produto, na passada sexta-feira, o emblema leonino disse tratar-se de uma homenagem a Vítor Damas, até porque a camisola é uma réplica daquela que o guarda-redes utilizou na época de estreia (1966/67).

Só que a filha de Vítor Damas, Rita Damas Oliveira, surgiu nas redes sociais a camisola tinha sido lançada sem autorização da família.

No final deste sábado a camisola já estava a ser vendida de outra forma na Loja Verde Online: como produto vintage, mas sem referência a Vítor Damas.

Já na manhã deste domingo, Rita Damas Oliveira recorreu novamente às redes sociais para comentar a polémica.

«Ninguém da família de Vítor Damas precisa do dinheiro ou de algum tacho ou quer receber bilhetes para ver jogos. O meu pai, por exemplo, comprava quando lhe pediam! Há uma "coisa" que se chama honestidade intelectual e no mínimo deveriam ter envolvido a família e não sermos informados pela comunicação social? Acham muito? Nós achamos que não!», escreveu.

«Prefiro morrer tesa e desgraçadinha do que estender a passadeira a estes serviçais! Como disse meu querido pai. Estes serviçais o que fazem é proteger a sua rede de troca de favores porque esses sim recebem bilhetes, dinheiro e sustentam empresas dos amigos que muitos deles nem sportinguistas são! Não tenho necessidade nenhuma de estar a passar por isto nem ninguém da família», acrescentou.

De recordar que Vítor Damas dá nome à baliza do topo sul do Estádio José Alvalade, assim como a uma porta do recinto. O Sporting também lançou uma camisola vintage de Rui Jordão, mas agora teve de recuar na homenagem a Damas.