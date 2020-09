Ricardo Quaresma foi esta terça-feira apresentado oficialmente como jogador do V. Guimarães, no Paço dos Duques de Bragança. Num espaço icónico da Cidade Berço, o emblema vimaranense preparou uma apresentação com pompa e circunstância, a exemplo do que tem sido a chegada de Quaresma a Guimarães.

Depois do vídeo de apresentação considerado «espetacular» pelo Maisfutebol, seguiu-se a corrida às camisolas. Aliás, a corrida começou mesmo antes da oficialização, uma vez que com as notícias da apresentação iminente do extremo formaram-se filas junto às lojas do clube.

De lá para cá o clube já vendeu algumas centenas de camisolas, duas centenas em poucas horas na segunda-feira, desde o anúncio do jogador. A camisola dez é a mais procurada em Guimarães, o que levou inclusive ao reforço do stock nas lojas, mesmo que neste momento o clube não tenha capacidade de resposta para proceder à estampagem da camisola na hora, dada a quantidade de pedidos.

O efeito Quaresma tem-se sentido também nas redes socias, com o Vitória a crescer a esse nível, com o vídeo de anúncio do internacional português a atingir um milhão de visualizações em sensivelmente hora e meia.

Nem Cristina Ferreira escapou a esta febre, naquilo que Carlos Freitas considera o «dimensionar» da marca do V. Guimarães.

Esta terça-feira a apresentação foi, então, mais um capítulo do início da história de Ricardo Quaresma em Guimarães. O jogador chegou de Mustang acompanhado pela família ao Paço dos Duques, com os filhos devidamente equipados com a camisola dez. Recebeu o seu cartão de sócio do clube num evento com música ao vivo e foi ovacionado, no exterior, por algumas dezenas de adeptos.

«Com tantos anos de futebol que tenho, ser recebido desta maneira é algo maravilhoso», atirou Quaresma nas suas primeiras palavras como jogador do Vitória. Em termos de marketing e projeção, seguramente o Vitória está a marcar pontos.