Ricardo Quaresma anunciou esta sexta-feira que está de saída do Vitória de Guimarães.

Num comunicado nas redes sociais, o internacional português lembra que podia permanecer no clube, mas diz que não podia «ficar indiferente às dificuldades financeiras que o Vitória está a passar».

«Desta forma posso também ajudar o clube a poupar um pouco. Espero inspirar outros a fazerem o mesmo e a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios», lê-se ainda, na nota.

O extremo confessa ainda que gostava de ter tido mais oportunidades de «ajudar mais a equipa» vimaranense e garante que ainda não vai terminar a carreira.

«Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz. Em breve nos voltaremos a encontrar no campo. A trivela ainda vai fazer levantar muitos estádios.»

Aos 38 anos, Quaresma deixa assim ao Vitória, clube pelo qual fez 57 jogos e marcou seis golos nas últimas duas temporadas.