Ibrahima Bamba é baixa no Vitória de Guimarães para a visita ao Estádio da Luz, na 25.ª jornada da Liga.

O emblema vimaranense informou esta terça-feira que o defesa-central não integrou as duas últimas sessões de treino, pois está a contas com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda. De resto, o jogador de 20 anos já tinha saído com queixas no final do jogo com o Arouca.

Por outro lado, Moreno ganhou mais opções na linha defensiva. Desde logo, o internacional sub-21 português Celton Biai já recuperou de uma entorse no tornozelo direito e está em condições de jogar diante do Benfica. Nos últimos dois jogos, a baliza do V. Guimarães esteve a cargo de Rafa Oliveira, de 19 anos, isto porque Bruno Varela consta no boletim clínico.

Também os laterais Bruno Gaspar e Hélder Sá recuperaram de lesão e estão aptos para a Luz.

O central Jorge Fernandes e o lateral Zé Carlos continuam de fora por problemas físicos.

O V. Guimarães visita o Benfica no próximo sábado, a partir das 18h00.