Vitória de Guimarães B, Amora e Cova da Piedade venceram este domingo na 19.ª jornada da Liga 3, batendo, respetivamente, AD Fafe, U. Santarém e Caldas.

Em Fafe, levou a melhor a equipa B do Vitória no duelo minhoto. A equipa comandada por Moreno venceu por 3-1 e juntou-se ao leque de equipas com 30 pontos e que estão numa equilibradíssima luta pelos quatro primeiros lugares, que dão acesso à fase de subida.

Ainda na série A, foi adiado o Canelas 2010-UD Oliveirense, que vai disputar-se esta segunda-feira. Em comunicado, o emblema de Oliveira de Azeméis referiu que o encontro «foi adiado para amanhã, no mesmo horário [ndr: 15h00] devido às condições climatéricas não permitirem a marcação do relvado».

Na série B, o Amora recebeu e venceu a U. Santarém por 2-0 e afirmou-se mais na perseguição aos quatro primeiros lugares. Triunfo caseiro conseguiu ainda o Cova da Piedade: 3-1 ao Caldas.

A jornada 19, que já tinha tido jogos na sexta-feira e no sábado, coroou a União de Leiria como a primeira equipa apurada para a fase de subida.

SÉRIE A – 19.ª JORNADA

Sp. Braga-Pevidém, 1-1 (6.ª feira)

Anadia-AD Sanjoanense, 0-2 (sábado)

São João de Ver-Montalegre, 1-1 (sábado)

Felgueiras 1932-Lusitânia de Lourosa, 0-0 (sábado)

AD Fafe-V. Guimarães B, 1-3

Canelas 2010-UD Oliveirense (2.ª feira)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Felgueiras 1932, 33 pontos/18 jogos

2.º: Canelas 2010, 32/18

3.º: V. Guimarães B, 30/19

4.º: UD Oliveirense, 30/18

5.º: Sp. Braga B, 30/19

6.º: Lusitânia de Lourosa, 30/19

7.º: AD Sanjoanense, 28/19

8.º: São João de Ver, 25/19

9.º: Anadia, 23/18

10.º: AD Fafe, 20/18

11.º: Montalegre, 18/19

12.º: Pevidém, 7/18

SÉRIE B – 19.ª JORNADA

U. Leiria-Sporting B, 3-1 (6.ª feira)

Alverca-Real SC, 2-1 (sábado)

Oriental Dragon-Oliveira do Hospital, 1-1 (sábado)

V. Setúbal-Torreense, 1-2 (sábado)

Amora-U. Santarém, 2-0

Cova da Piedade-Caldas, 3-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 41 pontos/18 jogos

2.º: Torreense, 38/19

3.º: Alverca, 35/18

4.º: V. Setúbal, 30/19

5.º: Amora, 27/19

6.º: Real SC, 26/18

7.º: Caldas, 23/18

8.º: Cova da Piedade, 20/19

9.º: Sporting B, 19/19

10.º: Oliveira do Hospital, 16/19

11.º: U. Santarém, 16/19

12.º: Oriental Dragon, 15/17