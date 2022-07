O V. Guimarães foi punido com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A sanção, dada a conhecer nesta terça-feira, contempla ainda uma multa de 6.500 euros.

Na base do castigo estão factos ocorridos durante o jogo entre o clube minhoto e o FC Porto, a 10 de abril, no qual um adepto invadiu um relvado e tentou agredir Rochinha e Geny Catamo, jogadores do Vitória, acabando detido pela polícia.

Após esse jogo, o V. Guimarães viu serem-lhe aplicados pelo CD quase 25 mil euros em multas e um processo disciplinar.