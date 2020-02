O embaixador do Vitória de Guimarães, Neno, bem como alguns jogadores do plantel orientado por Ivo Vieira, deixaram esta segunda-feira uma mensagem de «não ao racismo», um dia após os insultos racistas de que Moussa Marega, jogador do FC Porto, foi alvo no Estádio D. Afonso Henriques.

Douglas, André André, Bruno Duarte, Pedro Henrique, Ola John e Marcus Edwards foram alguns dos atletas que vincaram a posição do clube. «O Vitória é preto e branco. Diz não ao racismo», mostram as imagens publicadas pelo Vitória, numa alusão à «igualdade e admissão de todos, sem distinção de raças».