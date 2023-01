O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente, na 16.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] A equipa, enquanto esteve em igualdade numérica, foi sempre melhor que o Gil, à exceção dos últimos 10 minutos da primeira parte. Tivemos 30 minutos muito bons dentro do que preparámos, fizemos o primeiro golo, o Gil empatou e aí notou-se alguma intranquilidade. Tem tudo a ver com o momento. Ao intervalo, tentei passar a mensagem para entrar forte. Entrámos bem, fizemos o golo que estava em fora de jogo, algumas finalizações, mas a expulsão condicionou muito o nosso jogo e o Gil foi melhor que nós. Fica difícil, tem tudo a ver com a fase, a desconfiança em função do momento da equipa. Não foi o resultado que queríamos.

[Sente que consigo a equipa tem capacidade para dar uma resposta?] Não tenho dúvidas que os atletas deram tudo, não tenho nada a apontar pelo caráter, serei sempre o primeiro a defendê-los. Compreendo os adeptos, têm de estar insatisfeitos, não há outra forma.

Se não sentisse que tinha condições, era ao primeiro a falar. Desistir é para os fracos e não sou fraco. Sou responsável, mas pela reposta, entrega e qualidade dos atletas, acredito que seja sempre a solução.

[Exibições de Dani Silva e Janvier] Boas. São dois atletas que não têm tido rotinas de jogo por falta de tempo de jogo, mas a resposta foi boa dentro do que sabemos que podem dar. Serei sempre o primeiro a defendê-los. Eles todos entregam-se, sinto a frustração no balneário, não posso apontar nada à vontade deles. A responsabilidade é toda minha. Se sentisse que não se entregavam, vinha para cá com outra conversa. As criticas têm de recair todas sobre mim.

[Como está o balneário? A preparação do próximo jogo vai ser mais mental?] O balneário está triste porque tem de estar, é o normal, somos os responsáveis. Em relação à preparação, é pensar a partir de amanhã, mas com calma, primeiro perceber que há coisas que temos de corrigir, temos de trabalhar em cima dos erros que nos tiram pontos e nos metem este desconforto. Os atletas são jovens e temos de crescer muito rápido, esta competição e a exigência do clube obrigam a isso.»