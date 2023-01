A FIGURA: Fran Navarro

O autor do golo que consumou a reviravolta e ditou o regresso aos triunfos do Gil Vicente. Fran Navarro tem sido verdadeiramente impressionante com a camisola gilista e, para os mais distraídos, já só está a três golos dos 16 da temporada passada, isto com menos 10 jogos disputados. As desmarcações e movimentos de rutura do espanhol são o seu ponto forte e ficaram evidentes neste dérbi. Além disso, procurou baixar, para receber e combinar com os colegas. Somou mais duas ocasiões de golo, que Varela defendeu com duas enormes intervenções.

O MOMENTO: expulsão de Anderson, 68m

Já com amarelo, o avançado brasileiro caiu na área e viu o segundo por simulação, acabando expulso. Estava a ser perigoso no ataque vimaranense e momentos antes tinha visto um golo ser-lhe anulado. A sua saída fez com que o jogo mudasse de figura e condicionou muito a equipa de Moreno.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Varela

Duas defesas fantásticas a adiar o primeiro golo gilista. Na jogada do 1-1, ainda defende o remate de Navarro, mas já nada podia fazer na recarga.

Maga

Foi através do seu corredor que o Vitória atacou, sobretudo, na primeira parte. Apareceu nas costas de Alipour que não conseguiu acompanhar os seus movimentos e tirou cruzamentos perigosos. Assiste ainda para o golo de Anderson, após uma pressão em zona subida.

Alipour

Começou mal, ao «oferecer» a bola no golo vimaranense, mas reagiu rapidamente, fartou-se de correr e pressionar os adversários, tendo obtido uma recompensa. Falhou a primeira oportunidade de que dispôs, mas teve instinto de matador no golo do empate.

Lucas Cunha e Tomás Araújo

Sem Rúben Fernandes, que continua lesionado, Daniel Sousa voltou a apostar numa dupla de centrais jovem, embora já tenha podido contar com Lucas Cunha. O camisola 3 gilista voltou à titularidade e trouxe segurança ao eixo defensivo. Ao lado, Tomás destacou-se pela construção.