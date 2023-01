O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória por 2-1 frente ao Vitória de Guimarães, na 16.ª jornada da Liga:

«[Ficou satisfeito com o caráter que a equipa demonstrou?] É uma vitoria do trabalho, esforço e sacrifício da equipa, de todos os jogadores. O jogo foi difícil, sobretudo na primeira parte, o tempo também não ajudou. O Vitória entrou forte, sabíamos que vinha à procura da vitória, mas demos boa resposta sobretudo na segunda parte. Na primeira, não conseguimos consolidar o controlo da posse e do jogo. Sofremos algumas situações, apesar de também termos algumas situações claras de golo. Na segunda [parte], conseguimos dar uma boa resposta, criámos oportunidades, virámos o jogo e isso mostrou o caráter da equipa. Enquadra-se no que eu pedi à equipa, que era encontrar uma consistência exibicional.

É a terceira vitória em casa. É muito importante, mais ainda em função do próximo jogo. É importante para o espírito de grupo, mas vem uma semana de trabalho e outro jogo difícil na próxima semana. É muito importante, mas está tudo tão próximo que o próximo jogo é tão importante como este.

[O que pretendeu com a entrada de Alipour em vez de Kevin Medina?] Já não é a primeira vez, é uma opção estratégica. O Kevin foi dos melhores em campo frente ao Boavista, mas foi estratégia. O Alipour pode jogar na esquerda, já lá tinha jogado antes e trabalhámos isso com ele. Oferece determinado tipo de coisas que procuramos.

[Entrada de Matheus Bueno para o lugar de Fujimoto] É um jogador que tem sido utilizado no passado recente como um seis/oito, mas não é essa a posição dele. A posição dele é de médio mais ofensivo e vemos aí muitas qualidades, tem uma capacidade grande de segurar a bola e encontrar momentos de rutura e era isso que pretendíamos.»