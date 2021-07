O Burton Albion anunciou esta sexta-feira a contratação de Jacob Maddox.

Em comunicado, o emblema da League 1 inglesa, correspondente à terceira divisão, informa que o jovem chega cedido por uma época do Vitória de Guimarães.

Formado no Chelsea, Maddox chegou há um ano a Guimarães, mas fez apenas seis jogos pelo Vitória na temporada transata. Regressa agora a Inglaterra.

