Declarações de João Aroso, do Vitória de Guimarães, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Estádio de Alvalade com o Sporting (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«[Expulsão de Afonso Freitas mudou a estratégia?] A primeira coisa que me apetece dizer é elogiar tudo o que temos feito. O Moreno tem referido que este é um plantel significativamente diferente da época passada, com muitos miúdos e que tem dado uma demonstração de competência bastante grande. Felicitar o nosso grupo de trabalho por este trabalho ao longo destas semanas, que nos tem permitido evoluir e estar numa posição boa na tabela. Felicitá-los também pelo caráter e mentalidade que demonstraram hoje aqui.

Apesar de se dizer que o Sporting estava num momento menos bom, sabíamos que o Sporting é uma equipa de enorme qualidade e que teríamos muitas dificuldades, porque esses resultados negativos iam criar-nos dificuldades pela resposta que eles iriam querer dar. Tivemos essas dificuldades, mas onze para onze fomos capazes de lidar com uma variabilidade de jogo ofensivo que o Sporting tem. Provocaram a profundidade quando nós procurámos reduzir o espaço para jogarem por dentro, exploram muito bem a largura e fomos competentes para contrariar isso. Obviamente que, quando ficámos reduzidos a 10, perante toda esta capacidade do adversário, fica muito mais difícil. Tivemos muito mais dificuldades para sair, cometemos alguns erros de posicionamento que custaram os dois primeiros golos, são coisas que temos identificadas porque é que aconteceram, mas sabíamos que, contra as grandes equipas, pequenos detalhes que podem noutros jogos passar sem sermos penalizados, contra estas equipas é muito difícil isso acontecer, normalmente custam caro. Faz parte da evolução que vamos continuar a ter.

Salientar uma vez mais o caráter enorme daqueles jogadores que ficaram, sobretudo, quando ficámos a jogar com 10. É difícil estar a perder, sabendo da incapacidade que é, a partir de determinada altura, reverter o resultado. Sentimo-nos orgulhosos por essa demonstração de caráter.

[O ciclo positivo quebrou-se por detalhes?] Sabemos que temos um caminho para percorrer. Temos melhorado bastante, mas temos de continuar. A nossa ideia, depois de descansar, porque este jogo foi muito duro, é preparar já o próximo.»