Ivo Vieira anunciou que vai parar por uns tempos para refletir, depois de ter realizado o último jogo à frente do V. Guimarães no empate com o Santa Clara (2-2), na Cidade do Futebol, no jogo da última jornada a Liga.

«Tive há poucos dias a oportunidade de iniciar outro projeto em breve, mas pelo que foi a época, que não foi desgastante, foi um prazer enorme representar o Vitória, mas com o prolongar dos meses, não tinha espaço para começar outro projeto de imediato. A minha ideia é parar, fazer uma reflexão, estar com a família e perceber onde posso crescer como homem e treinador», anunciou.

O treinador deixou depois palavras de agradecimento ao Vitória e aos seus adeptos. «Só tenho e agradecer o comportamento dos vitorianos, que quiseram sempre o meu sucesso. Não conseguimos a Europa, mas conseguimos outros sucessos, como a valorização do plantel. Não posso dizer que dessa água não beberei, mas a minha ideia é descansar e voltar mais forte, seja daqui a um, quatro ou seis meses», acrescentou.

A finalizar, Ivo Vieira destacou o que melhor guardou desta passagem pelo Vitória. «Durante muitos jogos tivemos um futebol atrativo, qualidade de jogo, embora em muitas partidas não tivéssemos a eficácia que desejávamos. Acho que o Vitória teve qualidade, dominou, quis ganhar e faltou o pormenor que muitas vezes fez a diferença. A equipa também é muito jovem, com muitos jogadores que não conhecem o nosso campeonato, e certamente para o ano o Vitória vai tirar proveito da aprendizagem que fizemos este ano», concluiu.