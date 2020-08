O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira a contratação de Jacob Maddox.

O jovem de 21 anos chega proveniente do Chelsea e o Vitória fica com 60 por cento dos direitos económicos do jogador inglês.

Maddox assinou um contrato válido por quatro temporadas.

Na época passada, Jacob Maddox esteve emprestado pelo Chelsea ao Southampton e ao Tranmere Rovers. Nos blues, conquistou uma Youth League e foi também campeão europeu pela seleção inglesa de sub-19 em 2017.