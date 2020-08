O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Carraça, lateral que terminou contrato com o Boavista no final da época.

Em comunicado no site oficial, o emblema azul e branco informou que o lateral-direito rubricou um contrato válido com os dragões por quatro anos, até 2024.

Aos 27 anos, Carraça vai representar o quarto clube da carreira. Além do Boavista, o defesa jogou ainda no Santa Clara e o Tondela. É o primeiro reforço do FC Porto para a nova época.

«É um orgulho enorme poder representar este clube e vestir a camisola do campeão nacional», disse Carraça, num vídeo publicado nas redes sociais.