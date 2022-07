O Vitória de Guimarães apresentou esta quinta-feira o novo equipamento que assinala os cem anos do clube fundado a 22 de setembro de 1922.

Um equipamento branco, mas com os pormenores em dourado, com o número 100 no peito, que deverá ser estreado já esta quinta-feira, no embate com os húngaros do Puskás Akadémia, relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.