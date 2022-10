O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, admitiu este sábado que a receção ao Boavista pode ter situações de «encaixe tático» e pediu aos jogadores para procurarem «espaços pouco naturais» no encontro da 10.ª ronda da Liga.

Apesar de os vitorianos atravessarem a «melhor fase da época», com três triunfos e dois empates nos últimos jogos, e de os axadrezados viverem um ciclo de três jogos sem vencer, que incluiu a eliminação da Taça de Portugal frente ao Machico, Moreno perspetivou um jogo equilibrado num confronto com muita história no futebol português.

«A nível de estrutura, são duas equipas muito parecidas. A probabilidade de se encaixarem em campo é grande. Vamos procurar espaços que não sejam muito naturais nos nossos jogadores. Com bola, é normal as equipas estarem em 3x4x3. Sem bola, as equipas defendem com uma linha de cinco [defesas]. Temos de procurar espaços que não são normais», disse o treinador de 41 anos, em antevisão à partida deste domingo.

Em caso de triunfo, o Vitória, nono classificado, com 14 pontos, ultrapassa o Boavista, quinto, com 16, mas o técnico dos minhotos defendeu que o resultado é «mais importante» como meio para «consolidar o trabalho até agora feito» do que para ditar classificações temporárias.

«Com o equilíbrio que há neste campeonato, não há nada de garantido com este jogo. O que me dá conforto para o jogo é a forma como os jogadores treinam todos os dias. É importante ganhar, mas a posição na classificação não é fundamental neste momento», salientou.

O Vitória de Guimarães recebe o Boavista, em encontro agendado para as 20h30 deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo.