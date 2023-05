O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, reconheceu este sábado que a receção ao Vizela, da 31.ª jornada da Liga, é muito importante para a classificação dos vitorianos na tabela classificativa.

O triunfo na ronda passada, ante o Marítimo, permitiu à formação vimaranense regressar ao sexto lugar, assim como dar «sinais de alguma qualidade», depois de seis encontros sem vencer. Mas isso «já é passado».

«A vitória é muito importante. Queremos dar seguimento à vitória da semana passada. Ter duas vitórias seguidas neste campeonato é difícil e faz muita diferença na classificação. Estamos a entrar na fase decisiva da temporada. Sem criar ansiedades, a jornada é muito importante para nós», disse Moreno, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Moreno recordou que o Vizela foi um adversário que já dificultou muito a vida ao Vitória esta época e frisou que as últimas jornadas da Liga costumam originar alguns resultados inesperados.

«Do outro lado, está uma equipa difícil, com um campeonato muito estável ao nível de pontos. (…) Nestes últimos jogos do campeonato, há alguns resultados que não esperamos. Mesmo as equipas na frente têm sentido dificuldades em ganhar os jogos», defendeu.

O jovem técnico mostrou-se feliz com a contratação em definitivo de Zé Carlos e elogiou os avançados do plantel: «O André começou muito bem a época. Esteve à volta de três meses parado [por lesão], mas a qualidade está lá toda. Não avalio o André, o Safira e o Anderson pelos golos. (…). [No caso do André Silva] Temos de ter alguma calma. Ele tinha uma época de I Liga, no Arouca, e, de um momento para o outro, mudou para um clube como uma exigência muito grande.»

O Vitória de Guimarães recebe este domingo o Vizela, a partir das 18h00, em jogo da 31.ª jornada da Liga.