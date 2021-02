O segundo duelo da temporada entre Benfica e Vitória de Guimarães joga-se esta sexta-feira, na Luz.



Ainda sem Jorge Jesus, as águias procuram encurtar distâncias para os dois primeiros lugares e voltar a igualar o Sp. Braga, que já jogou, no terceiro posto. Os encarnados estão a nove pontos de distância do Sporting, mas podem reduzir a desvantagem para o FC Porto.



Por sua vez, o emblema minhoto está a viver um bom momento, é sexto classificado com menos um jogo que os conjuntos que estão à sua frente. Um triunfo na Luz, deixa a equipa de João Henriques colada ao Benfica.



Veja os onzes prováveis das duas equipas na galeria associada ao artigo.