O Vitória de Guimarães contratou o avançado Patrick ao Oliveira do Hospital, informou o emblema da Liga 3 esta quinta-feira.

Com sete golos apontados em 12 jogos, o atacante brasileiro é o segundo melhor marcador da Série B do terceiro escalão do futebol português, atrás de Zequinha do Vitória de Setúbal, que soma nove tentos.

Na Taça de Portugal, marcou dois golos em quatro presenças, um dos quais no triunfo sobre o Rio Ave, na terceira eliminatória.

Patrick, de 22 anos, passou pelas formações do Tupi e do Atlético de Mineiro, tendo ainda representado o Villa Nova-MG e o Figueirense-MG, antes de chegar ao Leixões na época passada, onde fez cinco jogos pela equipa de sub-23.