O treinador do V. Guimarães considerou que a equipa vimaranenses terá de estar ao melhor nível para levar a melhor no dérbi minhoto com o Sp. Braga.

«Se formos rigorosos, vamos saber onde ferir e agredir, mas temos de perceber que há quatro momentos do jogo. Não vamos estar sempre por cima. A inteligência tática ajuda a ganhar jogos. Para ganhar o jogo, temos de ser racionais e de ter uma equipa muito inteligente», projetou Pepa na antevisão ao jogo deste domingo, salientando que será preciso «rigor e concentração» para fazer um jogo a «roçar a perfeição».

O técnico dos vimaranenses perspetivou um jogo intenso e disputado e referiu-se aos arsenalistas como um conjunto com processo defensivos e ofensivos bem identificados.

O V. Guimarães chega a este jogo embalado por uma goleada ao Vizela por 4-0 construída com golos marcados a partir dos 70 minutos. Antes disso na Liga, zero golos em 250 minutos da competição. «Temos de ter a paciência de perceber que o jogo tem 90 minutos e acreditar sempre. Temos de fazer com que o ritmo de jogo seja aquele que queremos», abordou Pepa, que salientou um lado bom da sua equipa em 2021/22.

«Se olharmos para os números é um golo sofrido. O que nos deixou satisfeitos foram as poucas oportunidades consentidas aos adversários (…). Há sempre espaço para continuarmos a crescer. Isso requer uma concentração muito grande. Uma equipa que fique muito tempo com 50 metros para trás tem de ter uma reação à perda forte e muita concentração», vincou.

O Sp. Braga-V. Guimarães joga-se às 18h00 deste domingo.