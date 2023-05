O médio Telmo Arcanjo, que saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo diante do FC Porto B, sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, informou o Tondela.

Refira-se que o jogador luso-caboverdiano, de 21 anos, vai ser reforço do Vitória de Guimarães na próxima temporada, a troco de 400 mil euros, tal como o Maisfutebol informou em tempo oportuno.

Arcanjo, que a nível sénior só representou os beirões, estava a realizar a melhor temporada da carreira, com oito golos e cinco assistências em 36 jogos.