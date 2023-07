A UEFA divulgou, esta segunda-feira, a lista de inscritos do Vitória de Guimarães para o jogo contra o Celje, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



Nota para as ausência de Tomás Ribeiro, o mais recente reforço dos minhotos, e para Telmo Arcanjo, outra das caras novas do plantel que está a recuperar de problemas físicos. Apesar de inscrito na prova, Ricardo Mangas está também lesionado e não vai participar no jogo desta quinta-feira, na Eslovénia.



Já Celton Biai, que não esteve presente na apresentação da equipa, não está igualmente inscrito.



Nota ainda para Tiago Silva que foi expulso no encontro frente ao Hadjuk Split, da época passada, e terá de cumprir castigado.



O jogo da primeira mão entre Celje e Vitória está agendado para as 19h00 da próxima quinta-feira.



Os inscritos do Vitória:

Guarda-redes: Bruno Varela, Charles e Gui;

Defesas: Mikel Villanueva, Manu Silva, Ricardo Mangas, Tounkara, Jorge Fernandes, Afonso Freitas e Bruno Gaspar;

Médios: Tomás Händel, Tiago Silva, João Mendes, André André, Matheus Índio, Zé Carlos, Nuno Santos e Dani Silva;

Avançados: André Silva, Alisson Safira, Jota Silva, Nélson da Luz e Adrián Butzke;