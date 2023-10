FIGURA: João Mendes (V. Guimarães)

Tem vindo em crescendo nesta equipa do Vitória e continuou a merecer a confiança de Álvaro Pacheco. O médio entrou com tudo no encontro e abriu o marcador logo aos 20 segundos. A fechar o primeiro tempo, o golo do jogo: de fora da área, de primeira, disparou uma bomba que só parou no ângulo da baliza famalicense. Grande jogo de João Mendes.

MOMENTO DO JOGO: Golo aos 20 segundos

Foi o golo que deu a tranquilidade necessária aos comandados de Álvaro Pacheco e deixou o Famalicão intranquilo. João Mendes deu vantagem aos vitorianos logo aos 20 segundos de jogo e tudo foi diferente a partir daí.

OUTROS DESTAQUES

Afonso Rodrigues (Famalicão): Estreia muito positiva a titular do jovem avançado famalicense. Foi sempre um dos mais inconformados no primeiro tempo e o único que tentou chegar ao golo. E ficou perto de o conseguir na segunda metade quando cabeceou ao poste, após pontapé de canto.

Varela (V. Guimarães): Grande exibição do guardião vimaranense. Não tremeu na grande penalidade e defendeu o remate de Zaydou. Além disso, ainda fez um par de excelentes defesas, a remates de Aranda e Henrique Araújo.