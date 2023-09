O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, não fez a habitual conferência de imprensa de rescaldo ao jogo contra o Boavista e foi substituído pelo presidente da SAD, Miguel Ribeiro. O dirigente fez um apelo «à tranquilidade e à competência», deixando críticas à arbitragem de Gustavo Correia.



«Faço um apelo à tranquilidade e à competência que andam juntos. O que estamos a viver hoje é uma falta clara de tranquilidade. Houve um conjunto de más decisões que levaram o jogo para o caos. Não é a primeira vez que acontece. Assistimos a uma intranquilidade durante todo o jogo, a decisões erradas. Poderíamos levar apenas para lances capitais, mas o jogo é muito mais que isso», começou por dizer.



«Apelo à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga. O facto de a Liga não ter no edifício do Conselho de Arbitragem e de Disciplina coloca-nos numa situação um pouco precária. Esta intranquilidade leva-nos a jogos como o de hoje. A intranquilidade está a tirar competência aos árbitros. Devemos mostrar insatisfação pelo estado atual e dedicimos mostrá-la publicamente em vez de o fazermos nos gabinetes. É uma insatisfação clara, pública e que decorre do que vimos hoje e nos outros jogos. Esta intranquilidade traz insegurança a quem apita. Hoje vimos duas equipas a competir e bem e uma terceira que estava apenas para ajuizar e não para ser parte decisiva do resultado final», acrescentou.



Miguel Ribeiro reiterou o apelo «à tranquilidade e à competência» e frisou que o Famalicão pauta-se pelos mesmos valores. «Volto a repetir: apelo para que a tranquilidade e a competência voltem para o futebol português. Temos vários desafios pela frente: a centralização dos direitos televisivos e o crescimento da marca. Este clima dá-nos um rótulo extremamente negativo. Negativo, mas justo. Não nos podemos rever, jogo após jogo, no caos que estamos a viver. Passadas sete jornadas não conseguimos dizer quem joga bem ou mal, só conseguimos falar de arbitragem. Estou a sair de um jogo e só me lembro da equipa de arbitragem», defendeu ainda.

O preisdente da SAD do Famalicão terminou a declaração com um apelo a quem tem poder: «Acredito na arbitragem e nos árbitros. Apelo à tranquilidade porque a tranquilidade vai trazer competência. O clime é bastante instável para avaliar com justiça e competência. Apelo aos órgãos e a quem tem poder para que coloque tranquilidade.»