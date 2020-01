O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, considerou em conferência de imprensa que o FC Porto já deixou para trás o momento negativo vivido nas últimas semanas.

«Acho que uma equipa com a qualidade e grandeza do FC Porto já se esqueceu da Taça da Liga. A prova disso é que no jogo a seguir, contra o Gil Vicente, ganhou [2-1]. Sabemos que temos pela frente uma grandíssima equipa, com muita qualidade e capacidade», disse o espanhol, citado pela Lusa.

«Acredito que vamos apanhar um FC Porto na máxima força. Falamos de uma grande equipa a nível nacional e europeu, têm muita qualidade e muitas possibilidades a nível de plantel e dinâmica do jogo. Sabemos que temos um jogo muito difícil, mas encaramo-lo com a vontade de fazer tudo para conseguir os três pontos», acrescentou Velázquez.

O treinador espanhol afirmou ainda que o Vitória tem de ser «organizado e olhar para todos os detalhes ao máximo», até porque é preciso estar «focado a 100%».

Velázquez é da opinião que «num jogo assim, um detalhe pode decidir o jogo, para um lado ou para o outro» e completou: «A nível emocional e estratégico estamos muito bem. A 100% temos condições de fazer um bom jogo e somar os três pontos, sabendo que temos pela frente uma equipa com muita qualidade.»

O Vitória está na metade de cima da tabela, a fazer um campeonato mais tranquilo em comparação com anos anteriores. Ainda assim, o espanhol pede cautela.

«Estamos a fazer uma época muito boa no plano qualitativo e quantitativo, mas temos de ser muito realistas. Temos um dos orçamentos mais baixos da Liga e seria um erro muito grande falar de outras coisas quando ainda não conseguimos o objetivo da época. Temos os pés no chão. Somos realistas e também muito ambiciosos», vincou.

O V. Setúbal-FC Porto está agendado para as 18h00 deste sábado.