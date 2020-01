Chumbita Nunes formalizou esta quarta-feira candidatura à presidência do Vitória de Setúbal.



A remodelação do Bonfim e a construção de um centro de estágio são as prioridades do advogado e antigo presidente dos sadinos entre julho de 2003 e janeiro de 2006.



«O que me leva a recandidatar-me é o atual estado do Vitória de Setúbal, que originou que um grupo de associados me tivesse desafiado para presidir aos destinos do Vitória de Setúbal», referiu à Lusa.

Chumbita Nunes disse considerar que «as coisas que ocorreram nos últimos tempos não foram o melhor para o Vitória de Setúbal, que apareceu na comunicação social pelos piores motivos».

«Acho que é preciso mudar o paradigma e é por isso que me vou candidatar», acrescentou o candidato, pouco antes de proceder à entrega das listas para os diferentes órgãos sociais do clube sadino ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Cardoso Ferreira.

A lista concorrente liderada por Chumbita Nunes, que tem o empresário Fernando Artur como mandatário, propõe como candidatos a vice-presidentes Fernando Belo, José Manuel dos Santos, José Alves, Rui Mendes e Paulo Oliveira.

A lista para a Mesa da Assembleia Geral é liderada por Francisco Alves Rito e a lista do Conselho Fiscal por João Silveira Piedade.

Na corrida para a presidência do Vitória de Setúbal, além de Chumbita Nunes, estão também Pedro Gaiveo Luzio e Paulo Gomes (ex-vice-presidentes do clube), José Dias Mendes e o atual presidente Vítor Hugo Valente.