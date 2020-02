O Vitória de Setúbal rescindiu contrato com Milton Raphael, informou o clube através do site oficial.



O guarda-redes de 28 anos deixa o Bonfim um ano e meio após ter chegado. O brasileiro disputou um total de quatro partidas pelos sadinos: duas na temporada passada e outras tantas na presente época.



Esta foi a primeira experiência de Milton Raphael fora do Brasil após passagens por Portuguesa, Macaé, Boavista, Caxias e Botafogo.



Tudo sobre o V. Setúbal