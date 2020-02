Moreirense e Vitória de Setúbal empataram este domingo em Moreira de Cónegos, 1-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Éber Bessa, ao minuto 12 da primeira parte, deu vantagem à formação sadina. No quarto de cinco minutos de compensação, o Moreirense evitou a derrota na sequência de um canto, por Fábio Abreu, com assistência do guarda-redes Mateus Pasinato.

