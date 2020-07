Centenas ou mesmo milhares de adeptos do Vitória juntaram-se à entrada de Setúbal para dar um último «banho» de confiança à equipa que representa a cidade que, este domingo, decide o seu futuro num jogo frente ao Belenenses, na última jornada da Liga, no Estádio do Bonfim.

Logo à saída da A2, de quem vem de Lisboa, já era bem visível o apoio dos adeptos do Vitória, nos viadutos sobre a via de acesso à cidade, com muitas bandeiras e mensagens de apoio, mas a maioria dos adeptos concentrou-se junto à zona comercial, à entrada da cidade.

Centenas de motas e dezenas de carros, com bandeiras cachecóis, à espera do autocarro que transportava a equipa até ao estádio. Os acessos ao estádio pintaram-se, depois, de verde e branco, num gigantesco cortejo a perseguir o autocarro do Vitória no curto trajeto até ao palco do jogo, ao som de centenas buzinas.

O autocarro entrou depois na zona restrita do estádio e os adeptos dispersaram-se pela cidade, numa enorme chinfrineira, a deixar bem claro o apoio da cidade ao seu clube. Falta agora saber se o Vitória vai corresponder em campo.

O Vitória, com mais um ponto do que o Portimonense, garante a permanência se vencer, mas, em último caso, só precisa de fazer o mesmo resultado do que os algarvios.