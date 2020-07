O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, garantiu este sábado que a equipa sadina está focada exclusivamente em si e não pensa nos outros adversários diretos na luta pela permanência – Tondela e Portimonense.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Belenenses, o técnico deixou elogios aos seus pupilos.

«Não tenho muito que falar sobre outros jogos. Tenho pedido aos jogadores que estejam unicamente focados naquilo que conseguem controlar. Sinto o grupo forte, unido e sente-se uma energia muito positiva e a responsabilidade de fazer as coisas bem. Vejo a equipa acreditar que só uma vitória nos faz atingir o nosso objetivo», afirmou, citado pela Lusa.

«Temos de estar fortes para a luta. Era importante irmos para a última jornada a dependermos só de nós. Com muito trabalho, dedicação, esforço e união é-nos possível decidir o nosso futuro», prosseguiu.

Vidigal assumiu, no entanto, que esta é uma fase difícil para a equipa do Bonfim: «Tenho passado a mensagem de que é importante respeitar sempre os adversários, mas, acima de tudo, devemos pensar em nós. A história recente diz-nos que o Vitória tem estado nos últimos anos a decidir o campeonato nas últimas jornadas. Esta época não fugiu à regra. Não queríamos estar a passar por este sofrimento, mas, com quatro jogos para fazer numa fase destas, é duro e difícil.»

O Vitória de Setúbal recebe o Belenenses este domingo, a partir das 19h30.