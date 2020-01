A nova direção do Vitória de Setúbal veio a público, através de um comunicado, denunciar a atuação «desproporcionada» da Polícia de Segurança Pública (PSP) no decorrer do último jogo com o Belenenses, no passado sábado, no Estádio Nacional, contra adeptos do clube sadino, mas também contra os próprios jogadores.

Segundo o clube sadino, ainda antes do início do jogo, «vinte adeptos do Vitória foram encostados a uma parede sem justificação alguma, de forma arrogante e mal-educada, pela PSP, dando-lhes empurrões e puxões», começa por denunciar o clube do Bonfim.

Já com o jogo a decorrer, na festa do golo de Guedes, o Vitória diz que o avançado foi impedido pela polícia de festejar junto dos adeptos, com uma «atitude intempestiva», «usando bastões sem qualquer necessidade, situação que foi divulgada pela Sport TV».

O clube denuncia ainda novos incidentes no final do jogo quando os jogadores pretendiam festejar com os adeptos, fazendo referência a empurrões da parte da PSP. «Não pactuamos com estas atitudes, desenganem-se os (ir)responsáveis se têm em mente branquear, à custa do Vitória, os acontecimentos recentemente ocorridos em outros estádios», lê-se ainda no comunicado.

O clube termina a referir que vai «exigir esclarecimentos» sobre estes incidentes e «agir em conformidade com o apuramento global dos factos».