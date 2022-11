O Vizela anunciou esta quarta-feira que Álvaro Pacheco deixou o comando técnico da equipa, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

«A FC Vizela, Futebol SAD e o treinador Álvaro Pacheco chegaram a acordo para o fim do vínculo que ligava as partes até junho de 2023. A decisão tem como base, unicamente, a divergência de opiniões em relação ao projeto desportivo do Vizela», lê-se no comunicado publicado nos órgãos de comunicação do emblema vizelense.

A nota destaca ainda que o percurso do técnico «nunca será apagado» e o Vizela faz questão de «enaltecer e elogiar o trabalho» dos últimos três anos e meio.

Álvaro Pacheco, de 51 anos, estava no Vizela desde 2019/20 e acompanhou a equipa desde o Campeonato de Portugal até à subida à Liga, em 2021. Deixa os vizelenses na 13.ª posição no campeonato.

Como treinador principal, também orientou o Lixa e o Fafe.

