O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, prometeu que os vizelenses serão competitivos na receção ao Sporting de Braga, este domingo.

O encontro da 29.ª jornada acontece três dias depois de os arsenalistas terem derrotado os escoceses do Rangers (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, num «excelente jogo» que, segundo o treinador do Vizela, mostrou uma equipa «mais madura e eficaz» do que aquela que os vizelenses derrotaram nos oitavos de final da Taça de Portugal (1-0), em dezembro.

«Acredito que vamos estar competitivos e que vamos tornar a vencer uma excelente equipa. Vamos encontrar o Braga no seu melhor período. É a segunda vez que, nesta época, consegue três vitórias consecutivas. Nota-se que a equipa está muito mais sólida e à vontade no seu jogo. O [Carlos] Carvalhal tem vindo a fazer um trabalho fantástico, e os jogadores mais jovens trouxeram atrevimento», observou na antevisão à partida.

Os azuis e brancos voltam a jogar em casa, depois do triunfo no reduto do Estoril (2-1), ), que encerrou um ciclo de sete partidas sem triunfos.

«Foi um sentimento de justiça [vencer]. As vitórias dão confiança. Senti que o trabalho, quando é recompensado, vale a pena. Nesta semana, deu para trabalharmos coisas novas, porque os jogadores estavam abertos a isso. Mas esses jogos dão-nos também mais responsabilidade», vincou.

Face ao crescimento que o Vizela tem evidenciado «ao longo do campeonato», Álvaro Pacheco projetou uma partida na qual «as duas equipas vão tentar chegar à vantagem o mais cedo possível, para depois gerirem o jogo».

O técnico do Vizela assumiu ainda a possibilidade de o Sp. Braga apresentar «um ou outro jogador diferente», já que joga na quinta-feira em Glasgow. Pacheco rejeitou ainda que os arsenalistas possam entrar em campo com a eliminatória com os escoceses na cabeça, por serem «uma equipa muito ambiciosa e focada», com «mentalidade ganhadora”» que está mais «acutilante, segura e arrojada» face a dezembro de 2021.

«Não acredito, pela mentalidade que os jogadores têm vindo a evidenciar e por terem referido que estavam focados no Vizela, logo após o jogo [da primeira mão, com o Rangers]. Isso mostra a forma de trabalhar do treinador. Vamos ter um Braga focado», salientou, desejando ainda que os bracarenses se apurem para as meias-finais da Liga Europa.

O Vizela, 13.º classificado da Liga, com 29 pontos, mais quatro do que o Tondela, atualmente em zona de ‘play-off’ de manutenção, recebe o Sp. Braga este domingo, a partir das 20h30. Pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.