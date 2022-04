César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, anunciou que a sua equipa está especialmente «motivada» para a receção ao Marítimo, este sábado (15h30), acreditando numa atitude «dominadora» e «proactiva» no jogo da 29.ª jornada da Liga.

«O Marítimo tem feito mais pontos fora do que em casa, mas eu prefiro jogar em casa. É importante que os adeptos venham e criem uma espécie de inferno amarelo frente a uma equipa com algumas dinâmicas interessantes e ofensiva na frente. Espero um jogo muito difícil, mas temos sido fortes em casa, espero dominar e que sejamos proativos no jogo», disse o treinador na antevisão ao jogo.

O técnico pacense disse conhecer ao pormenor a formação insular, insistindo na ideia de que será, mais uma vez, «um jogo do rato e do gato» em matéria de estratégias, e confirmou que o foco continua a ser jogo a jogo, regressando, por instantes, ao anterior, em Alvalade frente ao campeão Sporting (0-2).

«Fizemos um bom jogo. Há muito tempo que o Sporting não era assobiado em Alvalade e isso aconteceu por mérito nosso, mas faltou-nos ser mais incisivos na frente, mérito também da linha defensiva do Sporting. A equipa está motivada, vamos trabalhar em cima disso e voltar a ser agressivos na frente», referiu César Peixoto, para quem o lance que originou a grande penalidade «deixa muitas dúvidas, como toda a gente viu».

Do jogo em Alvalade resultaram também duas baixas: Nico Gaitán não recuperou da pancada sofrida no joelho e o Paços também não conseguiu a despenalização do amarelo a Antunes, que será substituído frente ao Marítimo por Luís Bastos.

«O Antunes não foi despenalizado, o Luís Bastos já o substituiu e vai fazê-lo de novo. Tenho muita confiança nele e merece a oportunidade. Em relação ao Gaitán, tem um problemazinho que o vai fazer parar, mas ainda não sabemos por quanto tempo. É um jogador superlativo, capaz de desbloquear os jogos, mas a equipa também suportou o tempo até ele chegar», explicou.

Em contrapartida, César Peixoto já vai poder contar com Luiz Carlos, após castigo, e Denilson Júnior, recuperado de um problema físico.