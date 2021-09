Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Gil Vicente:

«Falhou a vitória por um centímetro. Faz parte do jogo, mas já é o quarto golo anulado ao Vizela. Hoje estiveram aqui duas excelentes equipas, que jogaram para ganhar. Penso que a vitória assentava bem naquilo que fizemos, pelas oportunidades que criámos.

Fomos melhores na primeira parte e ao intervalo podíamos estar a ganhar por mais. NA segunda parte foi mais equilibrado, mas mesmo assim tivemos oportunidades para aumentar a vantagem. Mesmo depois do Gil chegar ao empate, a melhor oportunidade é nossa. A vitória assentava melhor naquilo que os meus jogadores fizeram.

[exibição de Marcos Paulo] Sou um privilegiado por ter um grupo de jogadores com um carácter muito grande. O Marcos é um profissional e uma pessoa super dedicada. A entrega e a determinação que passa para os mais novos, torna-o um exemplo. Penso que mais uma vez fez um excelente jogo. O mais importante é o caracter que os meus jogadores têm e para estar no Vizela tinham de ser assim, o Marcos é um exemplo do que é um jogador à Vizela.

[golos sofridos pelo Vizela por falta de experiência] Tentei passar para eles um posicionamento, que era importante fechar os corredores e as linhas de passe. Mas mérito do Gil que foi uma equipa resiliente. É uma equipa que chegou agora à I Liga e está a passar por estes momentos. Sentíamos que podíamos conquistar os três pontos, mas o mais importante é o espetáculo.

[golo anulado por um centímetro] Estragar aquilo que é mais importante no jogo por um centímetro, é um aspeto que devia haver uma margem de forma a valorizar o espetáculo. Em Guimarães anularam um golo pelo rabo do meu jogador. Quero aproveitar para dar uma palavra aos adeptos que mostraram o que é ser Vizela».