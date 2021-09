Tudo empatado no duelo inédito na I Liga entre Gil Vicente e Vizela. Os vizelenses estiveram quase sempre mais perto de vencer, mas os galos nunca viraram a cara à luta e chegaram à igualdade já perto do fim, Marcos Paulo bisou para os forasteiros e Fran Navarro fez o mesmo para os locais e as duas equipas tiveram de dividir os pontos.

Para a história fica uma excelente propaganda para o futebol, com muitos golos, emoção e com adeptos a vibrar na bancada, dando vida ao jogo. Os barcelenses somam agora sete pontos no campeonato, ao passo que os de Vizela conquistaram o quinto ponto, o primeiro fora de portas.

Vizela entrou melhor

As duas equipas nunca se tinham defrontado no principal escalão do futebol nacional e entravam em campo separadas por dois pontos, com vantagem para os galos. Ricardo Soares fez três alterações no onze, duas delas forçadas. Kritciuk, vendido ao Zenit, Rúben Fernandes, castigado, e Talocha, por opção, saíram do onze para dar lugar a Brian, na baliza, Diogo Silva, no eixo da defesa, e Henrique Gomes, na lateral esquerda.

Já Álvaro Pacheco optou por apresentar a mesma equipa que havia empatado com o Boavista e o Vizela acabou por entrar melhor. Quase sempre pelo lado direito, os vizelenses iam chegando à baliza contrária aproveitando o nervosismo da defensiva local, que tremia sempre que tinha o esférico nos pés.

Os galos sentiam dificuldades em ligar o jogo desde a defesa e, quando perdiam a bola, era um ‘salve-se quem puder’. Mas até foi o Gil Vicente a desperdiçar a primeira grande oportunidade de golo. Bilel cruza da direita e Fran Navarro, completamente solto, cabeceia muito por cima.

Do outro lado, o Vizela foi mais eficaz. Numa perda de bola na construção, o esférico sobrou para a área onde Henrique carregou em falta Kiko. Fábio Veríssimo mandou jogar, mas alertado pelo VAR, e depois de ver as imagens, assinalou grande penalidade. Na conversão, Marcos Paulo não perdoou. Os galos continuavam nervosos e em mais uma perda de bola quase voltavam a sofrer. Valeu Lucas em cima da linha evitou o golo.

O Gil Vicente reagiu e também ficou perto de marcar. Samuel Lino pegou no esférico e, à entrada da área, rematou cruzado ao poste da baliza de Charles. Ainda assim, eram os forasteiros que estavam mais perto de marcar. Primeiro, Nuno Moreira isolado rematou ao lado; depois, após excelente defesa de Brian, Schettine, solto de marcação, cabeceou ao lado.

Reação gilista

Ricardo Soares não gostava do comportamento da equipa e, após o descanso, fez duas alterações. Diogo Silva e Henrique deram lugar a Zé Carlos – Hackman passou para o centro da defesa – e Talocha. Os gilistas começaram a crescer no jogo e, aos poucos, encostaram os vizelenses lá atrás. E acabaram mesmo por marcar. Excelente jogada de combinação na direita com Zé Carlos a cruzar para a área onde Navarro apareceu a encostar para golo.

Voltava tudo à estaca zero. Fortemente apoiado pelos adeptos, que marcaram presença em bom número em Barcelos, o Vizela voltou a subir no terreno e acabou por voltar à vantagem. Aproveitando a passividade gilista, Kiki cruzou da esquerda para o coração da área onde Marcos Paulo apareceu a cabecear para golo.

No tudo por tudo, os galos foram em busca do empate. Ricardo Soares arriscou tudo colocando uma linha de quatro na frente e acabou bem-sucedido. Sempre pela direita, Samuel Lino entrou na área e cruzou atrasado para o bis de Navarro.

A fechar, Brian ainda fez uma tremenda defesa a remate de Samú, mantendo a igualdade até ao final.