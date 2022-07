No encerramento da pré-época, o Vizela venceu por 2-1, neste sábado, em casa do Paços de Ferreira.

Alex Méndez, de livre direto (22m), e Nuno Moreira (82m), marcaram os golos da vitória da equipa de Álvaro Pacheco, enquanto o Paços de Ferreira reduziu por Uilton, nos descontos (90+2m).

Note-se que, em disputa, estava a primeira edição do troféu com o nome do patrocinador comum às duas equipas.