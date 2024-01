O líder Benfica entrou com o pé direito no novo ano, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães este sábado (3-0), em jogo da segunda jornada da segunda fase da Série A do campeonato nacional de voleibol.

No Minho, as águias não deram qualquer hipótese e triunfaram pelos parciais de 25-18, 25-16 e 25-13.

Já o Sporting, segundo classificado, recebeu e venceu o Leixões, por 3-1.

Os leões foram mais fortes no primeiro parcial e triunfaram por 25-17, mas permitiram que a equipa de Matosinhos empatasse logo a seguir 25-22. Os dois últimos sets foram verdes e brancos, pelos parciais de 29-27 e 25-23.

No outro jogo do dia, o Fonte do Bastardo bateu em casa o Castêlo da Maia, por 3-1 (25-22, 19-25, 25-15, 25-17).

O Benfica é líder da tabela classificativa, com 14 pontos, mais um do que o Sporting. O Fonte do Bastardo é terceiro, com oito pontos.