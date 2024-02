O Benfica segue na liderança isolada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol após derrotar o Vitória de Guimarães por 3-0.



O primeiro set foi o mais equilibrado e acabou por cair para o lado das águias (30-28). Os encarnados voltaram a ser mais fortes que os vimaranenses e venceram o segundo parcial por 25-23 e fecharam o jogo com nova vitória no terceiro set por 25-21.



Imediatamente atrás do Benfica, segue o Sporting que derrotou o Leixões em quatro sets.



Os leões venceram o set inaugural por 25-20, mas permitiram a recuperação da equipa de Matosinhos no set seguinte (25-19). O Sporting voltou a saltar para a frente do marcador no terceiro set (25-21) e fechou o triunfo com uma vitória no quarto set por 25-23.



O Benfica lidera a segunda fase do campeonato nacional com 31 pontos, mais dois que o Sporting que tem menos um jogo.



SÉRIE A:

8.ª Jornada:

Benfica - Vitória de Guimarães, 3-0 (30-28, 25-23, 25-21)

Leixões – Sporting, 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 23-25)

VC Viana - Académica de Espinho, 1-3 (26-28, 23-25, 25-15, 19-25)

Castêlo da Maia - Fonte do Bastardo, 1-3 (26-24, 19-25, 22-25, 20-25)