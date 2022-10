Campeão nacional, o Benfica somou este sábado a terceira vitória em outras tantas jornadas no campeonato nacional de voleibol, frente ao Santo Tirso.

As águias triunfaram por 3-0, pelos parciais de 25-20, 25-6 e 25-16.

Já o Sporting somou a segunda derrota, ao perder no terreno do Castêlo da Maia, líder a par do Benfica, por 3-0.

A equipa nortenha superiorizou-se pelos parciais de 25-22, 25-23 e 25-18.

Os outros resultados do dia:

Sporting das Caldas - Académica de Espinho, 0-3 (22-25, 22-25, 23-5)

Sporting de Espinho – Esmoriz, 1-3 (24-26, 18-25, 27-25, 15-25)

São Mamede - VC Viana, 3-1 (15-25, 25-16, 25-17, 25-19)

Nun’Álvares - Vitória de Guimarães, 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 27-25)

Fonte do Bastardo – Leixões, 3-2 (25-19, 15-25, 15-25, 15-12)

Santo Tirso – Benfica, 0-3 (20-25, 06-25, 16-25)