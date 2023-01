A equipa de voleibol do Benfica venceu este domingo o Fonte Bastardo e reforçou a liderança na segunda fase da série dos primeiros do campeonato nacional.

Os campeões nacionais venceram o primeiro set por 25-22, mas os visitantes, que tinham a possibilidade de reduzir a diferença para o líder, responderam em força no segundo e venceram por dez pontos de diferença (25-15).

O Benfica respondeu na mesma moeda no terceiro set (25-15) e fechou o jogo com a vantagem mais expressiva (25-12).

O Benfica aumentou, assim, a vantagem no topo da classificação para cinco pontos, enquanto o Fonte Bastardo fica com o segundo lugar em perigo, agora com o Sporting e o Leixões a apenas um ponto.

Resultados da 5.ª jornada

Esmoriz - Sporting, 0-3 (21-25, 25-27, 20-25)

Académica de Espinho - Leixões, 2-3 (29-27, 20-25, 25-19, 19-25, 09-25)

Castêlo da Maia - Vitória de Guimarães, 2-3 (22-25, 23-25, 25-22, 25-20, 13-15)

Benfica - Fonte do Bastardo, 3-1 (25-22, 15-25, 25-15, 25-12)

Classificação dos primeiros: Benfica, 22 pontos; Fonte Bastardo, 17; Sporting, 16; Leixões, 16; Esmoriz, 11; Castêlo da Maia, 9.