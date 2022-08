A seleção portuguesa de voleibol garantiu esta quarta-feira, pela terceira vez consecutiva, a presença na fase final do Campeonato da Europa, que vai realizar-se em 2023, depois de receber e vencer o Montenegro por 3-0, em jogo do Grupo D da fase de qualificação, num encontro que começou equilibrado e acabou com total supremacia portuguesa.

Depois de um primeiro set com as equipas quase sempre coladas no marcador, em que os portugueses anularam duas bolas de set dos montenegrinos antes de vencerem por 27-25, os pupilos do selecionador João José dominaram o resto do desafio, tendo vencido os sets seguintes por 25-15 e 25-12, num pavilhão municipal de Santo Tirso bem composto.

Além de ter assumido a liderança do grupo, com 13 pontos, mais dois do que os montenegrinos (11), quando falta disputar uma jornada, Portugal garantiu, desde já, que será, pelo menos, um dos melhores segundos classificados da fase de qualificação, condição que lhe confere uma vaga no próximo Europeu.

Desta forma, na derradeira jornada, no sábado, nem uma derrota na Islândia (última do grupo, sem pontos), aliada a uma eventual vitória do Montenegro no Luxemburgo (terceiro, com seis pontos), impedirá a seleção nacional de marcar presença num Europeu pela terceira vez consecutiva e sétima em termos globais.

Portugal jogou com a seguinte equipa: Miguel Sinfrónio, Filip Cveticanin, Alexandre Ferreira, Tiago Violas, Miguel Cunha, Lourenço Martins e Ivo Casas (líbero).