Na noite desta segunda-feira ficaram concluídos os quartos de final da Taça Federação, disputada pelas seis equipas que terminaram a Fase Regular da Liga entre o apuramento campeão e a zona de descida, assim como por um emblema que «estacionou» em zona de play-off de manutenção e outro que já viu consumada a descida (Santo Tirso).

Depois de o Fonte do Bastardo eliminar o Santo Tirso (0-3 e 3-0), no sábado, esta noite o Castêlo da Maia deixou o Sp. Espinho pelo caminho (0-3 e 3-0). Na segunda partida, desta vez em casa, o emblema maiato arrecadou parciais de 25-18, 26-24 e 25-20.

Mais a norte, o Vitória de Guimarães eliminou a Académica de São Mamede (0-3 e 3-1). Na cidade «Berço», e ainda que os visitantes tenham vencido o terceiro parcial (22-25), os «conquistadores» garantiram à passagem às meias-finais (25-18, 25-22, 25-16).

Por fim, e no ponto mais a norte da Liga, em Viana do Castelo, os transmontanos voltaram a triunfar sobre o Ala Nun’Álvares (2-3 e 3-0). Num encontro mais calmo, em comparação com o primeiro «round», o Viana resolveu a eliminatória em três tempos (25-20, 25-16 e 25-16).

Assim, Vitória de Guimarães, Castêlo da Maia, Viana e Fonte do Bastardo preparam-se para as meias-finais da Taça Federação.

Nas «meias», a Fonte do Bastardo mede forças com o Viana. Por sua vez, o Vitória de Guimarães terá pela frente o Castêlo da Maia.

Importa lembrar que, na disputa pela conquista da Liga, o Benfica está em vantagem frente ao Académico de Espinho (2-0), enquanto o Sporting vai liderando ante Leixões (2-0). Esta eliminatória é decidida à melhor de cinco jogos.

Em posição delicada, a Académica de São Mamede aguarda adversário no play-off de despromoção. Por sua vez, Santo Tirso, Esmoriz e Oeiras já caíram para a II Liga.