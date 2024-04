Este domingo, a seleção portuguesa feminina de sub-20 de voleibol garantiu, pela primeira vez, a presença num Europeu. Depois de vencer os Países Baixos, por 3-2, em Barcelos, a seleção nacional terminou em primeiro lugar do Grupo E na segunda fase de qualificação.

Frente aos Países Baixos, Portugal venceu com os parciais de 21-25, 25-22, 22-25, 25-21 e 17-15, no Pavilhão Desportivo Colégio La Salle. Destaque para a exibição de Inês Costa, que somou 21 pontos, Maria Coelho, com 15, e Joana Garcez, com 13.

A fase final do Europeu vai decorrer entre 5 e 17 de agosto de 2024, na Bulgária e na Irlanda, onde irão estar apurados os dois países organizadores, os vencedores dos cinco torneios da primeira ronda e os vencedores e os quatro segundos melhores classificados da segunda ronda.