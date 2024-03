O Sporting conquistou, este domingo, a Taça de Portugal masculina de voleibol.

Na final, a equipa treinada por João Coelho venceu a Fonte Bastardo, em cinco sets (3-2), no Centro Cultural de Viana do Castelo, num encontro que durou cerca de duas horas e meia e acabou decidido numa “negra” emocionante, ganha pelos verde e brancos por 22-20.

Os leões venceram o primeiro set por 25-16, no que foi o parcial mais desequilibrado de todo o encontro.

No segundo set, os açorianos, orientados por Nuno Abrantes, responderam e empataram a final, com um parcial de 20-25.

O Sporting voltou para a frente ao vencer o terceiro set, por 25-22, mas a Fonte Bastardo forçou a “negra”, ao vencer o quarto set, pelos mesmos números do segundo: 20-25.

Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, fazendo com que esta fosse a primeira final sem os encarnados desde 2013/14 (época em que o Castêlo da Maia venceu a Fonte do Bastardo), o Sporting acabou por conseguir o título, ao vencer o quinto e decisivo set.

Numa “negra” equilibradíssima, o Sporting acabou por vencer ao sexto match point de que dispôs, vencendo o parcial decisivo por 22-20, depois de não ter conseguido fechar a final no 14-13, no 15-14, no 18-17, no 19-18 e no 20-19. A Fonte Bastardo também dispôs de dois match points (no 15-16 e no 16-17), mas não conseguiu chegar ao que seria o seu segundo título na Taça, depois do de 2013.

Esta é a quinta Taça de Portugal de voleibol ganha pelo Sporting, depois das conquistas de 2021, 1995, 1993 e 1991.