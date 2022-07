A 11.ª etapa da Volta a França foi frenética com Jonas Vingegaard a assumir a liderança da etapa a cinco quilómetros do fim, roubando assim a camisola amarela a Tadej Pogacar.

Pogacar, que andou de amarelo nas últimas seis etapas, assumiu que a Jumbo-Visma, equipa de Vingegaard, teve uma boa estratégia que culminou com a vitória nesta quarta-feira.

«Fui atacado pela Jumbo-Visma, eles jogaram bem hoje [quarta-feira]. Taticamente, eles fizeram um trabalho muito bom», afirma o ciclista da UAE Emirates.

Vencedor das duas últimas edições da Volta à França, o ciclista de 22 anos não se rende e promete continuar a lutar pela terceira vitória no Tour.

«Na última subida, foi difícil. Mas amanhã [quinta-feira] veremos, quero a vingança. O Tour ainda não acabou!», garante o ciclista esloveno.

Nesta quinta-feira, Tadej Pogacar vai entrar na 12.ª etapa a envergar apenas a camisola branca, correspondente à classificação do melhor jovem.

