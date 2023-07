Tadej Pogacar acusou a pesada derrota no contrarrelógio da véspera e esta quarta-feira já não teve pernas para acompanhar o camisola amarela Jonas Vingegaard que, a partir de agora, tem caminho aberto para passear até Paris. Nesta 17.ª etapa, vencia pelo austríaco Felix Gall, o ciclista dinamarquês deixou o rival esloveno para trás e reforçou a vantagem no topo da classificação geral acrescentando mais de cinco minutos à vantagem de quase dois minutos que já tinha.

Se as esperanças de Pogacar já eram reduzidas, o início desta etapa, logo com uma queda do esloveno, deixou Pogacar ainda mais limitado. O esloveno procurou seguir sempre na roda do dinamarquês, mas perdeu definitivamente contato na subida no Col de la Loze e, a partir daí, nunca mais viu as costas de Vingegaard.

O esloveno, em acentuada quebra, chegou mesmo à meta quase seis minutos depois do líder e em extremas dificuldades para completar os últimos metros.

A etapa de 166 quilómetros, entre Saint-Gervais Mont-Blanc e Couchevel, ficou marcada por uma fuga liderada pelo austríaco Felix Gall que, nos últimos metros, superou Simon Yates para cortar a meta no primeiro lugar e, assim, oferecer a primeira vitória à AG2R Citroën na corrente edição do Tour.

Vingegaard foi quarto, a 01.52 do vencedor, e ampliou para 07.35 minutos a sua vantagem na geral sobre Pogacar, que teve uma jornada para esquecer e perdeu 07.37 na meta para Gall. Ainda assim, o esloveno manteve o segundo lugar, com o seu companheiro britânico Adam Yates a fechar o pódio, a 10.45.

Na quinta-feira, a 18.ª etapa liga Moûtiers a Bourg-en-Bresse, no total de 184,9 quilómetros maioritariamente planos.