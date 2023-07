Jonas Vingegaard, líder da Volta a França, com dez segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar, garantiu esta segunda-feira que está em «grande forma» e revelou total «confiança» no plano delineado para ser consagrado em Paris.

«Sei o que posso fazer e estou em grande forma. Acredito em mim e também estou confiante no nosso plano. Só temos de o seguir», destacou o ciclista dinamarquês no dia de descanso do Tour antes de se disputar a última semana da tradicional prova francesa.

Para cumprir o objetivo de chegar domingo a Paris com a camisola amarela vestida, vai ser muito importante o seu desempenho no contrarrelógio que está marcado para esta terça-feira, de 22,4 quilómetros, entre Passy e Combloux, com uma contagem de montanha de segunda categoria.

«Acho que é um percurso que me convém. Gosto quando há mudanças de ritmo e será este o caso. Antes de a competição começar, pensei que um contrarrelógio mais tarde no Tour seria melhor para mim, considerando, no entanto, que iria beneficiar o Pogacar se fosse mais cedo. Contudo, dado o que se passou nas últimas etapas, estamos tão próximos que não tenho mais certezas. Não me surpreenderia se também estivéssemos muito próximos amanhã», assumiu.

Ainda assim, as seis etapas restantes incluem ainda duas muito exigentes em termos de montanha, na quarta-feira, no Col de la Loze, e no sábado, no Markstein.